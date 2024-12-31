Россиянам назвали предельную дозу мандаринов в день

Нутрициолог Порошина рекомендовала есть не больше трех мандаринов в день

Нутрициолог Александра Порошина назвала оптимальную дневную норму мандаринов. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, переедание мандаринов нежелательно, поскольку они содержат кислоты, которые могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, особенно у людей, страдающих от гастрита, рефлюкса или имеющих повышенную кислотность. Она подчеркнула, что детям можно съедать 1–2 мандарина в день, а взрослым — 2–3 штуки (до 250 граммов).

«Мандарины — это один из источников витаминов, но если вы съедаете слишком много одного фрукта, вы лишаете рацион баланса», — уточнила Порошина.

26 декабря пресс-секретарь Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова заявила, что с начала «мандаринового» сезона, который стартовал в октябре, Абхазия экспортировала в Россию 30 тысяч тонн мандаринов.

10 декабря кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец сообщила, что в России к Новому году может возникнуть дефицит мандаринов.

Ранее в Абхазии заявили, что Россия не пропустила 9 тонн мандаринов через границу.