Поставки мандаринов из Абхазии в Россию резко выросли

Поставки мандаринов из Абхазии в Россию в октябре — декабре резко выросли

С начала «мандаринового» сезона, который стартовал в октябре, Абхазия экспортировала в Россию 30 тысяч тонн мандаринов. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова.

«В период с октября по декабрь в Россию из Республики Абхазия было импортировано около 30 тысяч тонн мандаринов, что на 5 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым сезоном», — отметила Жупанова.

Она также добавила, что в преддверии Нового года объемы поставок мандаринов увеличиваются.

«В настоящее время ежедневно поступает до 1 тысячи тонн мандаринов, и таможенный контроль проходит в среднем более 200 грузовых автомобилей с сельскохозяйственной продукцией», — уточнила представитель таможни.

Кроме мандаринов, абхазские предприниматели также ввозят апельсины (130 тонн с начала сезона), лимоны (270 тонн) и фейхоа (800 тонн).

7 декабря сообщалось, что на российско-абхазской границе возобновился пропуск фур с мандаринами через российско-абхазскую границу.

До этого в Абхазии заявили, что Россия не пропустила 9 тонн мандаринов через границу.

Ранее сообщалось, что россияне могут остаться без мандаринов к Новому году.