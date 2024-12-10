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Россияне могут остаться без мандаринов к Новому году

Экономист Кобец предрекла дефицит мандаринов в России к Новому году

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Depositphotos

В России к Новому году может возникнуть дефицит мандаринов, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец.

«В 2024 году ожидается низкий урожай мандаринов, из-за чего есть вероятность, что россияне могут остаться без мандаринов к новогоднему столу. На это есть ряд причин. Во-первых, это плохой урожай в Турции, из-за которого экспорт турецких мандаринов резко упал. Во-вторых, в Испании произошло наводнение, которое привело к затоплению больших площадей цитрусовых плантаций, что отразилось на сокращении поставок мандаринов в зарубежные страны и непосредственно в Россию», — пояснила экономист.

Она добавила, что проблема с поставками мандаринов из Турции и Испании может быть нивелирована за счет поставок из других стран. По словам экономиста, Китай является одной из стран-лидеров по производству мандаринов в мире, и есть возможность перенаправить импортные потоки в Россию. Также есть другие страны-партнеры, которые могут компенсировать снижение поставок мандаринов из Турции. Среди них — Иран, Египет, Бразилия, Абхазия, заключила Кобец. Она добавила, что цены на цитрусовые будут зависеть от стоимости фрахта судов, курса рубля и политики магазинов розничной торговли.

6 декабря в Абхазии заявили, что Россия не пропустила 9 тонн мандаринов через границу.

Ранее в АКРА сообщили, что россияне в среднем съедают по шесть кг мандаринов в год.

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