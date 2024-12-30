Жителей подмосковного Жуковского попросили не использовать в праздники пиротехнику

Глава подмосковного города Жуковского Борис Аубакиров в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей города не использовать пиротехнику в новогодние праздники.

При этом он признал, что «уходящий год был сложным и наступление нового года вызывает радость, которой хочется поделиться». Но в то же время градоначальник напомнил о большой травмоопасности пиротехнических изделий.

Он также добавил, что сотрудники администрации вместе с правоохранительными органами уже несколько дней проводят рейды и пресекают незаконную торговлю пиротехникой на улицах города.

О запрете на использование салютов и фейерверков в новогодние праздники также напомнила и администрация подмосковной Коломны. В городе разрешили использование только пиротехнических изделий самого низшего, первого класса опасности — к ним относятся хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Власти городского округа также призвали вызывать полицию всех, кто увидит запуск фейерверков в общественных местах, во дворах многоквартирных домов, в парках или на улице.

Ранее в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.