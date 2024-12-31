Китайского пропагандиста арестовали по делу о взяточничестве

В Китае арестовали замглавы отдела пропаганды Компартии по делу о коррупции

Заместителя руководителя отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая Чжан Цзяньчуня заключили под стражу по делу о взяточничестве. Об этом на своей странице в китайской соцсети WeChat сообщила Верховная народная прокуратура.

«В соответствии с законом принято решение об аресте Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взятки. Дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ход расследования дела контролирует Государственный надзорный комитет КНР.

30 декабря газета Financial Times сообщила, что власти Китая пытаются остановить ряд массовых задержаний предпринимателей в разных регионах страны. Аналитики считают, что задержания могут быть связаны с ухудшением финансового положения местных органов власти. По словам неназванного бизнесмена из Пекина, задержания создали атмосферу страха среди учредителей компаний.

В ноябре сообщалось, что министр обороны Китая Дун Цзюнь находится под следствием, его подозревают в коррупции. Власти Китая начали расследование в отношении Дун Цзюня в связи с коррупционным скандалом, затронувшим руководство Народно-освободительной армии страны (НОАК).

Ранее в Китае чиновница сделала своими любовниками 58 подчиненных и села в тюрьму.