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Китайская чиновница сделала своими любовниками 58 подчиненных и получила срок

В Китае чиновница сделала своими любовниками 58 подчиненных и села в тюрьму

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В Китае 52-летняя губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу и секретарь комитета КПК Чжун Ян сделала 58 подчиненных своими любовниками и получила срок за коррупцию. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, когда женщина занимала высокие посты, она сделала 58 подчиненных своими любовниками. Одна часть мужчин согласилась на такие отношения с чиновницей из-за предлагаемых ею преимуществ, а другая из-за страха перед ее авторитетом.

Кроме того, госслужащая за свою карьеру получила взяток на $8,5 млн. Она использовала свое положение для обогащения, гарантируя «привилегированным компаниям» выгодные контракты под предлогом государственных инвестиций. При этом она пренебрегала предприятиями, не имевшими с ней личных связей.

Женщину осудили за коррупцию и приговорили к 13 годам лишения свободы в тюрьме, а также штрафу в миллион юаней. Ее должность в ВСНП была аннулирована.

Ранее в Таиланде чиновник получил 52 года тюрьмы за использование служебного авто в личных целях.

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