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Юрист рассказал, можно ли шуметь в новогоднюю ночь

Юрист Адамс: в некоторых регионах России можно шуметь в Новый год
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Виталий Аньков/РИА Новости

Вопрос о том, можно ли шуметь в новогоднюю ночь, волнует многих жителей страны. О правовом контроле по данному вопросу в интервью RT рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

По его словам, в стране действует закон о тишине, и послабления для новогодней ночи есть не во всех регионах.

«В некоторых регионах России на Новый год предусмотрены послабления. Так, в Самарской области можно шуметь до 03:00 1 января, а в Санкт-Петербурге разрешено запускать пиротехнику с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января», — заявил он.

По словам Адамса, в Москве и Свердловской области нет исключений, шуметь на Новый год в этих регионах запрещено так же, как и в любой будний день. Он добавил, что для урегулирования ситуации при шуме соседей можно обратиться в полицию.

До этого стало известно, что Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь. В ГУ МВД России по Москве отметили, что исключением станет ГУМ-каток. Он будет работать в соответствии со своим расписанием.

Ранее в Госдуме призвали граждан соблюдать тишину в Новый год.

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