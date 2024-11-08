Алексей Панин перестал платить налоги в РФ полгода назад

Актер Алексей Панин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) больше 200 тыс. рублей. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на источник.

По информации канала, звезда «Жмурок» перестал оплачивать налоги полгода назад. С тех пор у него накопилось 200 тыс. рублей долга по налогам и

почти 30 тыс. рублей пени.

В конце сентября Панина, внесенного в список террористов и экстремистов в мае текущего года, заочно приговорили к шести годам колонии. Его признали виновным в оправдании терроризма из-за поста, в котором актер выступил с поддержкой теракта на Крымском мосту.

В июне Панин признался в беседе с «Газетой.Ru», что не переживает по поводу включения в реестр экстремистов и террористов. Он назвал абсолютным бредом обвинения. Также артист намекнул, что не собирается возвращаться в Россию.

В октябре 2023 года Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

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