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Алексей Панин перестал платить налоги в РФ полгода назад

Инфо24: актер Панин накопил свыше 200 тысяч рублей долга перед ФНС за полгода

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alexeypaninn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Алексей Панин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) больше 200 тыс. рублей. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на источник.

По информации канала, звезда «Жмурок» перестал оплачивать налоги полгода назад. С тех пор у него накопилось 200 тыс. рублей долга по налогам и
почти 30 тыс. рублей пени.

В конце сентября Панина, внесенного в список террористов и экстремистов в мае текущего года, заочно приговорили к шести годам колонии. Его признали виновным в оправдании терроризма из-за поста, в котором актер выступил с поддержкой теракта на Крымском мосту.

В июне Панин признался в беседе с «Газетой.Ru», что не переживает по поводу включения в реестр экстремистов и террористов. Он назвал абсолютным бредом обвинения. Также артист намекнул, что не собирается возвращаться в Россию.

В октябре 2023 года Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

Ранее стал известен самый дорогостоящий уехавший из России артист.

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