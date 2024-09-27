Адвокат раскрыл, сможет ли Панин укрыться от правосудия

Адвокат Московского региона, член Адвокатской палаты Москвы Василий Бурдюг в эфире «Радио 1» прокомментировал вынесенный актеру Алексею Панину приговор по делу об оправдании терроризма. Он подчеркнул, что данный факт является основанием для объявления артиста в розыск, в том числе и международный.

По его словам, каждая уважающая себя страна откажет Панину в убежище и, тем более, в получении гражданства, однако и здесь есть подводные камни.

«Не исключаю, что, учитывая острый политический момент, где Россию пытаются негативно выставить в мировом сообществе, любой протестующий против нас будет положительным героем. На фоне этого, возможно, у него получится каким-то образом легализоваться», — отметил адвокат.

Он добавил, что стоит учитывать и тот факт, что некоторые небольшие страны торгуют гражданством, поскольку любое поступление в их бюджет значимо.

В конце сентября Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии, признав его виновным в оправдании терроризма. Ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы. Дело завели после поста актера с поддержкой теракта на Крымском мосту. Приговор в законную силу еще не вступил. Сам артист, проживающий сейчас в США, пока никак не прокомментировал приговор. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста в Россию либо с момента его фактического задержания на территории РФ. 29 мая актера внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее адвокат заявил, что приговор будет Панину «только на руку».