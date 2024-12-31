Авиаэксперты США и Boeing прибыли на место крушения самолета Jeju Air

Авиационные эксперты американского правительства и представители компании Boeing прибыли на место крушения самолета Boeing 737-800 компании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Агентство уточнило, что представитель Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов, трое членов американского Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) и четыре эксперта Boeing совместно с 11 экспертами из Южной Кореи изучают обломки на месте крушения воздушного судна в поисках деталей, которые могли бы указать на причины ЧП.

После этого участники расследования изучат полученные доказательства и приступят к расшифровке черных ящиков. Один из ящиков в результате крушения был поврежден, поэтому экспертам нужно будет решить, пытаться ли дешифровать его в Южной Корее или отправить в Национальный совет по безопасности на транспорте в Соединенные Штаты.

29 декабря в южнокорейской провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737. Лайнер сел в аэропорту Муан, но после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение. После этого воздушное судно взорвалось и было почти полностью уничтожено.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее оценят повреждения черного ящика разбившегося самолета.