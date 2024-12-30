В Южной Корее оценят повреждения черного ящика разбившегося самолета

Специалисты оценят повреждения черного ящика потерпевшего авиакатастрофу самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Об этом со ссылкой на брифинг главы департамента гражданской авиации министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Вана, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, черные ящики уже перевезли в сеульский аэропорт Кимпхо. Специалисты проверят уровень их повреждения и возможность извлечения данных.

29 декабря сообщалось, что сотрудники профильных ведомств нашли и извлекли черные ящики из пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Южной Корее.

29 декабря в южнокорейской провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737. Лайнер сел в аэропорту Муан, но после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение. После этого воздушное судно взорвалось и было почти полностью уничтожено.

Ранее попал на видео момент попадания птицы в двигатель разбившегося в Южной Корее самолета.