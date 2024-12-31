Губернатор Смоленской области рассказал подробности атаки на нефтебазу

Анохин: в Смоленской области при атаке БПЛА случился разлив топлива на нефтебазе

В Смоленской области из-за атаки БПЛА произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

«Обломки одного из беспилотников упали на территории нефтебазы», — написал он.

В данный момент спасатели осуществляют локализацию последствий возгорания.

«Угрозы жилым объектам нет», — добавил губернатор.

Ночью 31 декабря беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Ярцевском районе, после чего там начался пожар.

Глава Ярцевского района Смоленской области Роман Захаров призвал не снимать на камеру беспилотники.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский дрон дубинкой сбил беспилотник ВСУ.