В Смоленской области призвали не снимать на камеру беспилотники

Ярцевчанам необходимо воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ярцевского района Смоленской области Роман Захаров.

Он сообщил, что органы безопасности предупреждают о том, что публикация съемок работы пусковых установок, которые ведут огонь по БПЛА, может помочь противнику выявить их местоположение. Это, по его словам, даст возможность получить необходимую информацию о позициях российской системы противовоздушной обороны и скорректировать маршрут для будущих атак, чтобы обойти систему.

Накануне украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ярцевском районе, после чего там начался пожар. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники МЧС, которые тушат пожар.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский дрон дубинкой сбил беспилотник ВСУ.