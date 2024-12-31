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В Смоленской области призвали не снимать на камеру беспилотники

Глава Ярцевского района Захаров призвал не снимать на камеру БПЛА
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Станислав Красильников/РИА Новости

Ярцевчанам необходимо воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ярцевского района Смоленской области Роман Захаров.

Он сообщил, что органы безопасности предупреждают о том, что публикация съемок работы пусковых установок, которые ведут огонь по БПЛА, может помочь противнику выявить их местоположение. Это, по его словам, даст возможность получить необходимую информацию о позициях российской системы противовоздушной обороны и скорректировать маршрут для будущих атак, чтобы обойти систему.

Накануне украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ярцевском районе, после чего там начался пожар. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники МЧС, которые тушат пожар.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский дрон дубинкой сбил беспилотник ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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