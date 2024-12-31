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Военные Южной Кореи начали проверку авиации

Ренхап: коенные Южной Кореи начали проверку авиации после крушения самолета
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Yonhap/Reuters

Военнослужащие Южной Кореи проверяют авиацию после крушения самолета Jeju Air 29 декабря. Об этом сообщает агентство «Ренхап», ссылаясь на официальные лица.

По его информации, командование ВМС уже начало проверять свои самолеты, в том числе P-8A, которые построены на базе Boeing 737-800. Проверки продлятся до 4 января. В июле ВМС Южной Кореи приобрели 6 таких самолетов для повышения потенциала противолодочной борьбы.

В ВВС также проверяют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, которые были спроектированы по образцу коммерческого самолета Boeing 737-700.

29 декабря в южнокорейской провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737. Лайнер сел в аэропорту Муан, но после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение. После этого воздушное судно взорвалось и было почти полностью уничтожено.

Эксперты считают, что авиакатастрофа в Южной Корее была вызвана «фатальным сочетанием факторов».

Ранее сообщалось, что в Южной Корее оценят повреждения черного ящика разбившегося самолета.

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