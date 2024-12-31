Выросло число фигурантов дела многодетной матери Логиновой о торговле детьми

ТАСС: число фигурантов дела о торговле детьми выросло до 19 человек

Преображенский суд Москвы отправил в следственный изолятор медсестру столичной больницы и еще двух безработных женщин, которые стали новыми фигурантами уголовного дела в отношении многодетной матери Юлии Логиновой о торговле детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Также суд избрал меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, в отношении еще одной многодетной матери.

«Обвиняемым Аурике Долич и Зухре Минигалеевой арест избран до середины января. Еще одной обвиняемой по этому делу — Гулие Муртазиной — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 февраля 2025 года. В отношении Анжелики Терещенко, имеющей на иждивении 8 несовершеннолетних детей, избрана мера в виде запрета определенных действий», — отмечается в сообщении.

Теперь общее количество фигурантов дела увеличилось до 19 человек.

В декабре 2023 года в Москве в ходе расследования дела Логиновой и основательницы женского приюта Натальи Патоки была раскрыта схема торговли детьми. По версии следствия, сотрудники неких «благотворительных фондов» искали в сети женщин, желающих прервать беременность на позднем сроке, и приглашали их в Москву, обещая помочь с получением справки для аборта. В столице их убеждали родить и забирали детей.

15 октября сообщалось, что 12 фигурантов уголовного дела о торговле детьми, главной обвиняемой в котором является написавшая явку с повинной Логинова, частично признали свою вину.

Ранее следствие по делу о торговле детьми россиянкой Логиновой продлили на три месяца.