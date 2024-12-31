Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выросло число фигурантов дела многодетной матери Логиновой о торговле детьми

ТАСС: число фигурантов дела о торговле детьми выросло до 19 человек
close
Shutterstock

Преображенский суд Москвы отправил в следственный изолятор медсестру столичной больницы и еще двух безработных женщин, которые стали новыми фигурантами уголовного дела в отношении многодетной матери Юлии Логиновой о торговле детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Также суд избрал меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, в отношении еще одной многодетной матери.

«Обвиняемым Аурике Долич и Зухре Минигалеевой арест избран до середины января. Еще одной обвиняемой по этому делу — Гулие Муртазиной — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 февраля 2025 года. В отношении Анжелики Терещенко, имеющей на иждивении 8 несовершеннолетних детей, избрана мера в виде запрета определенных действий», — отмечается в сообщении.

Теперь общее количество фигурантов дела увеличилось до 19 человек.

В декабре 2023 года в Москве в ходе расследования дела Логиновой и основательницы женского приюта Натальи Патоки была раскрыта схема торговли детьми. По версии следствия, сотрудники неких «благотворительных фондов» искали в сети женщин, желающих прервать беременность на позднем сроке, и приглашали их в Москву, обещая помочь с получением справки для аборта. В столице их убеждали родить и забирали детей.

15 октября сообщалось, что 12 фигурантов уголовного дела о торговле детьми, главной обвиняемой в котором является написавшая явку с повинной Логинова, частично признали свою вину.

Ранее следствие по делу о торговле детьми россиянкой Логиновой продлили на три месяца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами