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12 фигурантов дела о торговле детьми частично признали вину

ТАСС: 12 фигурантов дела о торговле детьми частично признали свою вину

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Фигуранты уголовного дела о торговле детьми, главной обвиняемой в котором является написавшая явку с повинной многодетная мать Юлия Логинова, частично признали свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, вину признали 12 человек — все они сотрудничают со следствием и содействуют раскрытию установленных эпизодов. Отмечается, что фигуранты при этом не согласились с вменяемой им следствием квалификацией о торговле несовершеннолетними детьми организованной группой.

В декабре 2023 года в Москве в ходе расследования дела «многодетной матери» Юлии Логиновой и основательницы женского приюта Натальи Патоки была раскрыта схема торговли детьми. Сотрудники неких «благотворительных фондов» искали в сети женщин, желающих прервать беременность на позднем сроке, и приглашали их в Москву, обещая помочь с получением справки для аборта. В столице их убеждали родить и забирали детей.

Всего по делу проходят 13 фигурантов, в числе которых три многодетных матери, супруг одной из них, няня детского сада, кулинар, индивидуальный предприниматель и бывший врач одной из частных клиник, а также экс-глава миграционного пункта из Алтайского края. В одно производство объединены 10 уголовных дел.

Ранее фигурантку дела о торговле детьми Патоку отпустили из СИЗО.

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