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Опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе
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Inna Varenytsia/Reuters

Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами объявили в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Смоленская область — опасность БПЛА», — написал он.

Анохин призвал жителей в случае работы средств противовоздушной обороны (ПВО) сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.

«При обнаружении частей БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите о находке по телефонам экстренных служб», — добавил он.

Ночью 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отразили попытку атаки украинских надводных беспилотников.

До этого российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. По словам Развожаева, уничтожение вражеских БПЛА стало причиной громкого звука, который могли слышать жители города. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из безопасных мест, несмотря на то, что дроны были сбиты «над морем и на большой высоте».

Ранее бой российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста попал на видео.

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