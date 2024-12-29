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В Курске избрали меру пресечения 70-летней женщине, пытавшейся поджечь МФЦ

Суд запретил жительнице Курска общаться по телефону после попытки поджога МФЦ
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Ленинский районный суд Курска избрал 70-летней жительнице города Тамаре Ивановой, обвиняемой в попытке поджога одного из местных многофункциональных центров (МФЦ), меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что сторона защиты просила отправить женщину под домашний арест.

«Суд <...> избрал в отношении Ивановой Т. А. меру пресечения в виде запрета определенных действий: общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать средства связи и сеть Интернет», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что у обвиняемой есть право обжаловать постановление.

28 декабря пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел РФ по Курской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте в отношении 70-летней жительницы административного центра региона. По данным следствия, пенсионерка при помощи легковоспламеняющейся жидкости подожгла дверь в помещение МФЦ на улице Щепкина. Свои действия женщина снимала на камеру мобильного телефона.

Работникам многофункционального центра удалось быстро потушить огонь. При этом полицейские, находившиеся поблизости, задержали нарушительницу общественного порядка.

Во время допроса Тамара Иванова рассказала, что устроить поджог ее убедили некие люди, связавшиеся с ней по телефону и представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили женщине, что мошенники пытаются оформить на нее кредит и украсть более одного миллиона рублей. После этого злоумышленники предложили пенсионерке поджечь здание МФЦ, где якобы находились аферисты.

Ранее в Тульской области мужчина попытался поджечь отдел полиции.

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