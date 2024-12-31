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В Иране арестовали итальянскую журналистку

В Иране арестовали итальянскую журналистку после задержания иранца в Милане
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Shutterstock

В Иране арестована итальянская журналистка Чечилия Сала за день до возвращения на родину. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Власти Ирана утверждают, что женщина нарушила закон. По информации издания, ее арест может являться зеркальным ответом Тегерана на задержание в Милане иранца по запросу Соединенных Штатов.

25 декабря Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении журналистов итальянской телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли государственную границу РФ и работали в Судже Курской области после вторжения туда украинских войск. Против сотрудников СМИ было возбуждено дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ — «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Ранее суд заочно арестовал американского корреспондента CNN Ника Пэйтона Уолша, который незаконно пересек госграницу в Курской области.

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