ФСБ завела дело против итальянских журналистов за репортаж из Суджи

ФСБ возбудила дело против работавших в Судже журналистов Трайни и Баттистини

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении журналистов итальянской телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли государственную границу РФ и работали в Судже Курской области после вторжения туда украинских войск. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Против сотрудников СМИ возбуждено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ — «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Кроме того, проводится правовая оценка распространенных в СМИ статей, указывающих на пребывание в Судже иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Наказание по ч. 2 ст. 322 УК РФ предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

До этого главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич призвал рассматривать иностранных репортеров, зашедших на территорию РФ, как представителей военной разведки.

Ранее суд заочно арестовал американского корреспондента CNN Ника Пэйтона Уолша, который незаконно пересек госграницу в Курской области.