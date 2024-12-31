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Хищную селедку обнаружили в Балтийском море

Nature Communications: хищную сельдь обнаружили на Балтике у берегов Швеции
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Depositphotos

Вид хищной селедки был обнаружен океанологами у берегов Швеции в Балтийском море. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

По словам ученых, новый вид имеет более крупные размеры, чем другие, эта рыба питается не только планктоном, но и мелкой рыбой, что нехарактерно для сельди.

«Предполагается, что питающаяся рыбой балтийская селедка развилась в связи с отсутствием конкуренции со стороны других хищных рыб, например скумбрии и тунца», – сказал профессор кафедры медицинской биохимии и микробиологии Уппсальского университета Лейф Андерссон.

Также удалось установить, что в организме балтийской селедки содержится меньше диоксинов и химических веществ. В связи с этим эта рыба является гораздо более привлекательной для промысла.

До этого сообщалось, что ученые из Уппсальского университета (Швеция) зафиксировали эволюцию уникальной популяции сельди в Балтийском море, которая перешла на питание рыбой, вместо привычного планктона.

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