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Эволюция плотоядной сельди в Балтийском море озадачила ученых

Nature Communications: новый вид сельди перешел на питание рыбой
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Depositphotos

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) зафиксировали эволюцию уникальной популяции сельди в Балтийском море, которая перешла на питание рыбой, вместо привычного планктона. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

В отличие от обычной балтийской сельди, которая питается планктоном, «рыбоедная» сельдь имеет более высокую скорость роста, большее содержание жира и более низкий уровень загрязнителей, таких как диоксины. Эти изменения связаны с переходом на рацион, включающий мелких рыб, таких как трехиглая колюшка. Исследование показало, что новая популяция является генетически уникальной и эволюционировала внутри Балтийского моря — водоема, возникшего около восьми тысяч лет назад после окончания последнего ледникового периода.

Анализ морфологии показал повреждения жаберных тычинок, что подтверждает адаптацию к новому способу питания. Генетический анализ выявил существование двух субпопуляций этой сельди, обитающих к северу и югу от Стокгольма.

Предполагается, что эволюция рыбоедной сельди произошла из-за отсутствия конкуренции со стороны других хищных рыб, таких как скумбрия и тунец, не встречающихся в Балтийском море. Сельдь смогла воспользоваться свободным пищевым ресурсом, недоступным для других видов.

По мнению ученых, из-за низкого уровня загрязнителей рыбоедная сельдь может стать ценным объектом для рыболовства и пищевой промышленности.

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