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Загадочное замерзшее озеро оказалось живой капсулой времени

CEE: в озере Энигма обнаружен древний микробиом
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photosoft/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Итальянского института полярных наук обнаружили уникальную экосистему в озере Энигма, расположенном в Антарктиде. Эта экосистема, закрытая толстым слоем льда, сохранилась и развивалась в изоляции на протяжении миллионов лет. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Озеро Энигма, которое до недавнего времени считалось полностью замерзшим, расположено в северных предгорьях Антарктиды, где средняя температура составляет около -14°C. Экосистема озера, возможно, существует уже 14 миллионов лет, с момента замерзания озера в конце более теплого периода на Земле. В ходе работы ученые обнаружили, что под льдом живут микробы, которые играют различные роли в экосистеме, начиная с фотосинтеза и заканчивая симбиозом и хищничеством.

Для предотвращения загрязнения этого уникального биома были приняты особые меры предосторожности: первые 3 метра льда бурили с помощью электрической дрели, а затем использовали тепловые головки и горячую воду для бурения. Вода, используемая для бурения, была стерилизована и получена из кусков льда, собранных на первом этапе бурения.

Команда обнаружила в образцах богатое микробное сообщество, включающее разнообразные виды бактерий. Некоторые из этих сообществ напоминали толстый ковер, а другие образовывали структуры, похожие на большие деревья, высотой до 40 см и диаметром до 60 см.

Анализ проб также показал, что вода озера обладает аномально высоким содержанием растворенного кислорода, что необычно для живущих в нем бактерий. Обычно они обитают в средах с низким содержанием кислорода.

По мнению ученых, бактериальные сообщества могут играть важные роли в экосистеме этого озера, причем их функции отличаются от функций бактерий в других ледяных озерах Антарктиды.

Ранее Луна оказалась гораздо старше, чем считалось до этого.

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