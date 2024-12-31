В Белгородской области ищут трех штурмовиков-дезертиров с оружием

В Белгородской области полицейские разыскивают трех вооруженных дезертиров. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 30 декабря трое рядовых штурмовой роты — Владислав Ю., Ярослав Р., и Хафиз И. — сбежали с автоматами со своих позиций. Их разыскивает личный состав регионального УМВД.

До этого в Москве задержали американского бизнесмена, которого искали Интерпол и полиция Соединенных Штатов. Речь идет о 74-летнем бизнесмене Брайане Букере, беглом бизнесмене из США. До 2016 года он жил в Штатах, но позже у налоговой начались вопросы к предпринимателю. С 2008 по 2010 год он сдавал налоговые декларации, в которых «забывал» упомянуть о нескольких миллионах долларов на счетах в банках Швейцарии и Панамы. На данный момент мужчину обвиняют в подделке налоговых деклараций. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.До этого предпринимателя уже дважды задерживали в России.

Ранее в Подмосковье арестовали шестерых мужчин, похитивших бизнесмена.