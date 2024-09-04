В Подмосковье арестовали шестерых мужчин, похитивших бизнесмена

В Московской области сотрудники полиции задержали шестерых жителей разных регионов РФ, которых подозревают в похищении местного предпринимателя. Подробности в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, 20 августа потерпевшего, находившегося в тот момент в деревне Грибки, затащили в минивэн, после чего пересадили в другое авто и увезли в Солнечногорский городской округ. Мужчину удерживали на даче, параллельно переписываясь с его сыном о возможном выкупе.

Полиция вычислила местоположение преступников. Троих из них задержали на той же даче, на которой обнаружили похищенного мужчину. Еще трех злоумышленников нашли по их месту жительства в Химках.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Всех задержанных заключили под стражу.

До этого сообщалось об инциденте в Казани, где девушку похитили по просьбе матери из-за того, что «ее возлюбленный плохо на нее влиял».

Ранее стало известно о происшествии в Тульской области, где мужчина похитил бывшую жену и удерживал ее в гараже.