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В Москве задержали американского бизнесмена, которого разыскивал Интерпол

Baza: в Москве задержали бизнесмена Нельсона, которого разыскивал Интерпол

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержан американский бизнесмен, которого искали Интерпол и полиция США. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о 74-летнем бизнесмене Брайане Букере, беглом бизнесмене из США. До 2016 года он жил в Штатах, однако позже у налоговой начались вопросы к предпринимателю.

С 2008 по 2010 год он сдавал налоговые декларации, в которых «забывал» упомянуть о нескольких миллионах долларов на счетах в банках Швейцарии и Панамы. На данный момент мужчину обвиняют в подделке налоговых деклараций. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

До этого предпринимателя уже дважды задерживали в России. Однако каждый раз он оказывался на свободе. В России он находился легально, поскольку у него была временная регистрация.

Недавно итальянские правоохранители нашли и задержали организатора похищения итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти, постоянно проживающего в российской столице.

Ранее в Подмосковье арестовали шестерых мужчин, похитивших бизнесмена.

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