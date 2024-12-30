Хинштейн рассказал о последствиях ракетного удара ВСУ по Льгову

Хинштейн: во Льгове при обстреле ВСУ поврежден многоквартирный жилой дом и ЛЭП

Восьмиквартирный двухэтажный дом получил серьезные повреждения в результате ракетного удара по Льгову со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, жителям пострадавшего дома предложили остаться в пункте временного размещения, однако они решили поселиться у родственников.

Глава региона отметил, что по состоянию на 22:00 медпомощь потребовалась 86-летней женщине, которой посекло ноги осколками стекол, когда она находилась в квартире. Пострадавшая отказалась от госпитализации. Врачи продолжат ее лечение амбулаторно.

В нескольких домах были выбиты окна и посечены стены. Из-за обстрела повреждения получили две линии электропередачи (ЛЭП), что привело к отключению света на двух улицах. Сейчас в большинстве домов возобновлена подача электричества, сказал Хинштейн.

Кроме того, обстрел привел к незначительному возгоранию двух зданий, огонь был оперативно потушен силами МЧС.

«Временно отключено газоснабжение наиболее пострадавшего восьмиквартирного дома», — написал он.

Врио губернатора добавил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий обстрела после того, как территорию обследуют саперы. На текущий момент выбитые стекла в домах затянули пленкой, в ближайшие дни везде будут установлены новые окна.

Хинштейн напомнил, что ВСУ уже неоднократно обстреливали мирные города во время праздников. Сегодняшняя атака нацелена на то, чтобы «запугать людей, посеять смуту, панику, хаос и забрать у детей возможность радоваться предстоящему Новому году», подчеркнул глава Курской области.

25 декабря сообщалось, что ВСУ обстреляли Льгов. В результате атаки четверо человек получили несовместимые с жизнью ранения, еще пятеро пострадали, среди них — восьмилетний ребенок. Хинштейн также сообщал о повреждении пятиэтажки и двух одноэтажных домов. По данным Mash, целью атаки могли быть пленные бойцы украинской армии — во Льгове располагается колония, где они содержатся. Подробнее об атаке на Льгов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Льгова.