Следком России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Льгова

СКР возбудил дело о терроризме по факту обстрела украинской армией Льгова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с обстрелом украинскими войсками города Льгова Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Дело возбуждено по статье о терроризме. В Следкоме заявили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности причастные к преступлению представители вооруженных формирований Украины.

25 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Льгов, повредив один пятиэтажный и два одноэтажных дома. Кроме того, повреждения получил также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты.

Известно, что в результате атаки на регион четыре человека получили серьезные ранения, их спасти не удалось. Еще четверо находятся в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Госдуме раскрыли, как Россия ответит ВСУ за удар по Льгову.