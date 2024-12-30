Суд Сербии вынес приговор родителям подростка, расстрелявшего школьников

Высший суд Белграда вынес приговор родителям подростка, который устроил стрельбу в школе в мае 2023 года. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что отца Владимира Кечмановича признали виновным в преступлениях против общественной безопасности, пренебрежении и жестоком обращении с несовершеннолетним. Мать подростка Миляна Кечманович была признана виновной в жестоком обращении с несовершеннолетним.

Отца приговорили к 14 годам тюремного заключения, мать — к 3 годам.

Издание подчеркивает, что стороны обвинения и защиты планируют обжаловать приговор.

В Сербии 3 мая 2023 года подросток открыл огонь по сверстникам в школе в центре Белграда. Среди убитых — восемь школьников и охранник. Шестеро детей и учитель были ранены.

13-летний мальчик пришел в школу с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью.

После произошедшего президент Сербии Александар Вучич заявил, что несовершеннолетний стрелок будет помещен в психиатрическую больницу.

Ранее в Ленобласти школьник выстрелил из пневматики в глаз однокласснику.