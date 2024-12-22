В Ленобласти школьник выстрелил из пневматики в глаз однокласснику

Mash: в Ленобласти подросток получил пулю в глаз от сверстника

В Ломоносовском районе Ленобласти 13-летний школьник попал в больницу в тяжелом состоянии после игры с одноклассником. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в СНТ «Нижняя Колония». 13-летний школьник играл во дворе с другом, мальчик пришел домой с травмой глаза и сказал матери, что случайно напоролся на ветку.

Женщина отвезла сына в больницу, медики обнаружили у него в глазнице инородное тело. Металлическая пуля повредила оболочку глаза и застряла. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Мальчику провели операцию. Выяснилось, что приятель школьника вынес на улицу пневматический пистолет и случайно выстрелил ему в голову. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе. Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Мальчику вызвали скорую, однако медицинская помощь ему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Петербурге второклассник попал в реанимацию после удара ручкой в глаз.