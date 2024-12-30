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Сбежавшего с фронта бойца СВО задержали в Южной Осетии

Сбежавшего с фронта бойца СВО и его пособников задержали в Южной Осетии
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Shutterstock

Сбежавшего с СВО военного и его пособников задержали в Южной Осетии. Об этом сообщает «Сапа Цхинвал».

По данным источника, 25-летний молодой человек пытался пересечь границу Южной Осетии с Грузией. Попасть в республику ему помогли подельники. Они поселили его в гостинице с фиктивной регистрацией.

Двое граждан Грузии пересекли границу и собирались помочь военному покинуть Южную Осетию. Однако их задержали силовики.

В конце ноября, в селе Гуп Очамчырского района Абхазии задержали двух граждан России, один из которых подозревается в пособничестве Службе безопасности Украины (СБУ), а другой – в дезертирстве. Оба прибыли в республику по поддельным документам.

12 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, который планировал поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии.

Ранее в Якутске произошел пожар в изоляторе, где содержались дезертиры.

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