В Абхазии задержали двух россиян

В селе Гуп Очамчырского района Абхазии задержали двух граждан России, один из которых подозревается в пособничестве Службе безопасности Украины (СБУ), а другой – в дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии.

По ее информации, речь идет о Павле Копцеве и Владиславе Лисове, которые были задержаны сотрудниками СГБ с привлечением погрануправления ФСБ России в Абхазии и МВД республики. Как рассказали в пресс-службе, двое россиян прибыли в Абхазию по поддельным документам, чтобы избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию при посредничестве граждан Абхазии.

В СГБ заявили, что Копцев по поручению СБУ готовился к диверсионно-подрывной деятельности на территории РФ, а именно занимался сборкой беспилотников, начиненных взрывчаткой. Лисов, являясь военнослужащим российского министерства обороны, самовольно оставил воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы. Оба задержанных были переданы ФСБ России.

12 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, который планировал поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии.

Ранее в Херсонской области задержали завербованного СБУ 17 лет назад жителя Алешек.