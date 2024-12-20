В Якутске произошел пожар в изоляторе, где содержались дезертиры

В Якутске пять человек погибли при пожаре в изоляторе, где содержат дезертиров

В Якутске при пожаре в изоляторе, где содержат дезертиров, погибли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по региону.

«7 человек пострадали из-за отравления дымом — они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь. 5 человек погибли, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении оперштаба.

Пожар произошел в ночь на 20 декабря. Изолятор для военных, самовольно покинувших части, находится в Вилюйском переулке.

До этого в Волгограде загорелся ресторанный комплекс. Распространение огня удалось локализовать на площади 960 квадратных метров, отметили в ведомстве. В тушении пожара были задействованы 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России.

Позже открытое горение удалось ликвидировать, пожарным удалось локализовать огонь.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в воинской части.