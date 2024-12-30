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В Турции задержали мошенников за крупный обман туристов

IHA: в Турции задержали мошенников, обманувших туристов на $60 миллионов
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Банду мошенников, которые заработали свыше 2,1 миллиарда турецких лир (около $60 миллионов) на обмане туристов, задержали в Турции, арестованы 12 человек. Об этом сообщает турецкое агентство IHA.

По информации агентства, операцию по задержанию подозреваемых готовили в течение пяти месяцев в девяти турецких провинциях, в том числе в Стамбуле.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что подозреваемые размещали фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало, тем самым обманывали клиентов и получали денежные средства за несуществующие бронирования.

«Задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл», — говорится в сообщении агентства.

IHA уточняет, что в целом на банковских счетах подозреваемых, которые использовались для обмана граждан, было свыше двух миллиардов турецких лир.

В октябре газета Hürriyet писала, что объединение врачей организовало преступную схему, перенаправляя новорожденных вместо отделений скорой помощи в частные клиники, получая таким образом нелегальные доходы, в результате пострадали не менее 21 ребенка.

Ранее россиян предупредили о «новогодней» мошеннической схеме в Telegram.

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