РПН подтвердил приостановку реализации пельменей «Мясное ассорти»

Реализация пельменей мини «Мясное ассорти» приостановлена в Москве. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

В надзорном ведомстве сообщили, что во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» были направлены образцы продукта и проведены лабораторные исследования. В ходе проверки было установлено, что образец пищевой продукции не соответствует требованиям безопасности. После получения информации о выявленном нарушении АО «Вкусвилл» приостановило реализацию пельменей.

«В настоящее время данной продукции в обороте АО «Вкусвилл» нет, договор с поставщиком расторгнут»,- говорится в сообщении.

30 декабря в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в пельменях, продаваемых во «ВкусВилле», была выявлена сальмонелла после отравления двоих детей в Москве. Во «ВкусВилле» ответили, что планируют провести дополнительные проверки продукции и поставщика. На текущий момент этой партии нет в ассортименте доставки и в магазинах компании.

Ранее москвичка купила хлеб во «ВкусВилле» со скобой от степлера внутри.