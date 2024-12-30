Прокуратура Германии обвинила трех мужчин в шпионаже в пользу РФ

Генеральная прокуратура Германии официально обвинила трех мужчин в шпионской деятельности в пользу России. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В числе обвиняемых — Дитер С., Александер Й. и Алекс Д. По версии немецких правоохранителей, Дитер, который ранее был военнослужащим Донецкой народной республики, связался с неким лицом, якобы имеющим отношение к российским спецслужбам, и выразил готовность совершить диверсии в ФРГ.

Следствие полагает, что Дитер собирал данные об инфраструктурных объектах в Баварии, причем в их числе были объекты армии Соединенных Штатов. С марта 2024 года ему начали помогать Алекс Д. и Александер Й.

В настоящее время Дитер С. заключен под стражу, Алекс Д. находится на свободе, а ордер на арест Александера Й. приостановили в сентябре.

18 апреля стало известно, что немецкий спецназ задержал в Баварии двух мужчин, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они готовились поджигать и взрывать военные и промышленные объекты, участвующие в помощи Украине.

В числе возможных целей был военный полигон, на котором американские военные обучают украинских коллег управлять танками Abrams. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вызвала российского посла в МИД. В Кремле заявили, что ничего о предполагаемых агентах не знают.

Ранее в Германии оценили вероятность диверсии на нефтепроводе «Дружба».