В Германии задержали двух «российских агентов». Один из них — бывший ополченец ДНР МИД ФРГ вызвал посла России на фоне задержания двух подозреваемых в шпионаже

Немецкий спецназ задержал в Баварии двух мужчин, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они готовились поджигать и взрывать военные и промышленные объекты, участвующие в помощи Украине. В числе возможных целей — военный полигон, на котором американские военные обучают украинских коллег управлять танками Abrams. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вызвала российского посла в МИД. В Кремле заявили, что ничего о предполагаемых агентах не знают.

В баварском городе Байройт арестованы двое мужчин, подозреваемых в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий. Об этом сообщает пресс-служба генерального прокурора при Верховном суде Германии.

Задержанные — 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Й., их фамилии не раскрываются.

Наиболее серьезные обвинения — в организации взрывов и поджогов, разведывательной агентурной деятельности в диверсионных целях, а также фото- и видеосъемке военных объектов — выдвинуты против Дитера.

Следствие считает, что он с октября 2023 года контактировал с человеком, связанным с российской разведкой, и обменивался идеями о диверсионных акциях в ФРГ.

«Действия были направлены, в частности, на то, чтобы подорвать военную поддержку, оказываемую Германией Украине», — говорится в сообщении генерального прокурора при Верховном суде Германии.

По данным следствия, Дитер С. заявил своему собеседнику, что готов поджигать и взрывать военные объекты и промышленные предприятия. Для этого он собирал информацию о потенциальных объектах нападения, в том числе военных объектах США.

Издание Der Spiegel предполагает, что «шпионы» вели наблюдение за военным полигоном в Графенвере в Баварии. Там американские военные обучают украинских солдат управлению танками Abrams.

«Дитер С. обследовал на месте некоторые намеченные для атаки объекты, вел фото- и видеосъемку военного транспорта и грузов», — утверждает офис генерального прокурора при Верховном суде Германии.

Двое — уже организация

Дитера также обвиняют в участии в террористической организации за рубежом из-за того, что в 2014 — 2016 годах он воевал на Украине в составе ополчения ДНР. В Германии вооруженные формирования ДНР признаны террористическими.

Spiegel пишет, что прокуратура проводит расследование в отношении Дитера С. о подготовке акта насилия, опасного для государства, поскольку у него нашли огнестрельное оружие. По данным прокуратуры, подозреваемому помогал Александр Й.

Speigel отмечает, что оба задержанных — русские немцы.

«Теперь немецкая судебная система классифицирует ячейку как террористическую организацию», — пишет издание.

Суд заключил Дитера С. под стражу 17 апреля. Александру изберут меру пресечения на заседании, которое должно состояться 18 апреля.

Посольство России в ФРГ не получало уведомления от германских правоохранительных органов о задержании в Баварии подозреваемых в шпионаже в пользу России, сказали ТАСС в российской дипмиссии. Однако позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вызвала российского посла в МИД, сообщил Bild.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов не стал комментировать информацию о задержании предполагаемых шпионов РФ: «Не располагаю никакой информацией на этот счет».