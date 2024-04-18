В Германии задержали двух «российских агентов». Один из них — бывший ополченец ДНР

В баварском городе Байройт арестованы двое мужчин, подозреваемых в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий. Об этом сообщает пресс-служба генерального прокурора при Верховном суде Германии.
Задержанные — 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Й., их фамилии не раскрываются.
Наиболее серьезные обвинения — в организации взрывов и поджогов, разведывательной агентурной деятельности в диверсионных целях, а также фото- и видеосъемке военных объектов — выдвинуты против Дитера.
Следствие считает, что он с октября 2023 года контактировал с человеком, связанным с российской разведкой, и обменивался идеями о диверсионных акциях в ФРГ.
«Действия были направлены, в частности, на то, чтобы подорвать военную поддержку, оказываемую Германией Украине», — говорится в сообщении генерального прокурора при Верховном суде Германии.
По данным следствия, Дитер С. заявил своему собеседнику, что готов поджигать и взрывать военные объекты и промышленные предприятия. Для этого он собирал информацию о потенциальных объектах нападения, в том числе военных объектах США.
Издание Der Spiegel предполагает, что «шпионы» вели наблюдение за военным полигоном в Графенвере в Баварии. Там американские военные обучают украинских солдат управлению танками Abrams.
«Дитер С. обследовал на месте некоторые намеченные для атаки объекты, вел фото- и видеосъемку военного транспорта и грузов», — утверждает офис генерального прокурора при Верховном суде Германии.
Двое — уже организация
Дитера также обвиняют в участии в террористической организации за рубежом из-за того, что в 2014 — 2016 годах он воевал на Украине в составе ополчения ДНР. В Германии вооруженные формирования ДНР признаны террористическими.
Spiegel пишет, что прокуратура проводит расследование в отношении Дитера С. о подготовке акта насилия, опасного для государства, поскольку у него нашли огнестрельное оружие. По данным прокуратуры, подозреваемому помогал Александр Й.
Speigel отмечает, что оба задержанных — русские немцы.
«Теперь немецкая судебная система классифицирует ячейку как террористическую организацию», — пишет издание.
Суд заключил Дитера С. под стражу 17 апреля. Александру изберут меру пресечения на заседании, которое должно состояться 18 апреля.
Посольство России в ФРГ не получало уведомления от германских правоохранительных органов о задержании в Баварии подозреваемых в шпионаже в пользу России, сказали ТАСС в российской дипмиссии. Однако позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вызвала российского посла в МИД, сообщил Bild.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов не стал комментировать информацию о задержании предполагаемых шпионов РФ: «Не располагаю никакой информацией на этот счет».