В Германии оценили вероятность диверсии на нефтепроводе «Дружба»

Вероятность диверсии на нефтепроводе «Дружба» со стороны Польши крайне мала, так как у нее и без того ухудшились отношения с Германией на фоне подрыва «Северных потоков», считает немецкий политолог Александр Рар. В беседе с НСН он заявил, что «почти исключает» такой сценарий.

«Зачем сразу говорить про диверсию? Не будем подливать масло в огонь. Я не могу себе представить, что поляки сейчас пошли на диверсию», — убежден Рар.

Он напомнил, что Польша после подрыва «Северных потоков» оказалась под подозрением Германии. В том числе высказывались предположения, что страна закрыла глаза на подготовку взрывов и помогла Украине. Все это ухудшило отношения Варшавы и Берлина, поэтому вероятность новой диверсии крайне низка, заявил политолог.

«Я это почти исключаю. Думаю, это не такая серьезная утечка. У нас информации об этом пока нет», — добавил он.

Россия по «Дружбе» нефть уже не поставляет, хотя получает деньги за транзит, напомнил директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин. По этой причине потери от утечки будут для Москвы не ощутимы и отразятся только на Казахстане, считает он. Что касается Польши, то у нее есть варианты заменить ресурсы, но речь будет идти о других суммах, добавил он.

«Если вы купили дорогую нефть по морю, у вас и продукт на выходе будет совсем другой», — заключил Пикин.

Напомним, 1 декабря вблизи Познани на западе Польши произошла утечка на нефтепроводе «Дружба». Сообщалось, что угрозы возгорания или взрыва из-за утечки нет, а оператор участка, компания PERN, рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, в том числе версию о диверсии, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Венгрия опасается теракта на «Дружбе».