В МЧС рассказали о спасении пса со льдины

Ветеран пожарной охраны МЧС России Максим Бушмаков спас пса Вулкана с отколовшейся льдины на реке Сухоне в Вологодской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Животное выскочило на неокрепший лед во время охоты, после чего льдина откололась и поплыла вниз по течению. Когда она проплыла более 10 км по реке, ветеран МЧС догнал ее на аэролодке и спас собаку. Момент, когда животное достали с ледяного плота, был снят на камеру.

До этого МЧС сообщило о спасении 20 кошек и трех собак из горящей квартиры в Норильске.

Сообщается, что пожар начался в отсутствие хозяев, и пожарную службу вызвали неравнодушные соседи. Для борьбы с огнем на территории 4 кв. м оказалось достаточно 12 специалистов и трех единиц техники. Всем животным была оказана помощь.

В июле в Москве сотрудники МЧС спасли сидевшую двое суток на балконе собаку.

Ранее в Челябинске женщина завела 46 кошек и вынудила съехать из квартиры мать и сына.