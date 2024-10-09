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В Челябинске женщина завела 46 кошек и вынудила мать и сына съехать из квартиры

В Челябинске страдающая алкоголизмом женщина поселила в квартире 46 кошек

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Depositphotos

Жительница Челябинска вынудила съехать из квартиры пожилую мать и сына-подростка, заведя десятки кошек. Об этом рассказала региональный омбудсмен Юлия Сударенко в своем Telegram-канале.

На прием к уполномоченному по правам человека пришла пенсионерка, которая сообщила, что жила в одной квартире вместе с внуком и своей дочерью, пока она не поселила там 46 кошек. Женщина не стала считаться с мнением родных, из-за чего они были вынуждены покинуть жилье. Теперь 15-летний мальчик и его бабушка живут в маленькой квартире у ее сестры, «еще более пожилой женщины».

Просительница также сообщила, что ее дочь раньше употребляла наркотики, а сейчас страдает от алкоголизма и тратит свою зарплату и пенсию по потере кормильца на кошек и алкоголь. При этом мать не беспокоит, что ее сын имеет большие проблемы с успеваемостью и даже перестал ходить в школу. В итоге омбудсмену удалось убедить подростка в необходимости продолжать обучение и помочь его бабушке оформить временную опеку над внуком. В ближайшее время она собирается добиться выселения животных из квартиры челябинки.

«Будем вместе с коллегами из Общественной правозащитной организации «Правосознание» помогать, иск подготовим, суд удовлетворит его, и кошек выселят...Это вопрос техники и времени», — подытожила Сударенко.

Ранее москвичка спасла 18 кошек из машины, где жила женщина с дочкой.

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