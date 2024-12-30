Бывшего министра обороны Армении отпустили под подписку о невыезде

МВД Армении: Аршак Карапетян отпущен под подписку о невыезде

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян после задержания был отпущен под подписку о невыезде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

«В отношении Карапетяна избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщил Саргсян.

Карапетян с августе 2021 года занимал пост министра обороны Армении. Армянский премьер-министр Никол Пашинян оправил в отставку Карапетяна в ноябре.

Экс-министр обороны Армении был объявлен армянской стороной в международный розыск по обвинению по статьям «злоупотребление должностными полномочиями»», а также «участие в незаконной предпринимательской деятельности».

Кроме того, в адрес бывшего главы армянского оборонного ведомства звучали обвинения за «соучастие в злоупотреблении властью» и «в злоупотреблении должностными полномочиями».

О том, что Карапетяна задержали, сообщал Telegram-канал «112» со ссылкой на источники. По данным источника, экс-министра обороны Армении задержали на Тверской улице в столице 30 декабря в дневное время суток.

Ранее Сергей Шойгу подарил Карапетяну кинжал.