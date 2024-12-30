На заправке в Грозном после взрыва начался сильный пожар

Mash: в Грозном начался мощный пожар на заправке на Гайдабаева

В Грозном начался мощный пожар. Кадры от очевидцев опубликовал Telegram-канал НОВОСТИ/ЧЕЧНЯ/ГРОЗНЫЙ.

По данным канала, все случилось на заправке «Гарант» на улице Гайдабаева. Очевидцы пояснили телеканалу РЕН ТВ, что сначала услышали громкий взрыв, после чего начался пожар.

Жителей соседних домов эвакуировали.

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