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На заправке в Грозном после взрыва начался сильный пожар

Mash: в Грозном начался мощный пожар на заправке на Гайдабаева

В Грозном начался мощный пожар. Кадры от очевидцев опубликовал Telegram-канал НОВОСТИ/ЧЕЧНЯ/ГРОЗНЫЙ.

По данным канала, все случилось на заправке «Гарант» на улице Гайдабаева. Очевидцы пояснили телеканалу РЕН ТВ, что сначала услышали громкий взрыв, после чего начался пожар.

Жителей соседних домов эвакуировали.

Прошлой ночью сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории храма Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных случился пожар. По данным МЧС, возгорание произошло в двух бытовках, размером 2,5х6 метров каждая. В МЧС отметили, что горение происходило по всей площади.

До этого в Кингисеппском районе Ленобласти работник производственной базы остался недоволен зарплатой и устроил поджог. С заявлением в правоохранительные органы обратился начальник производственной базы в деревне Новопятницкое. Мужчина сообщил, что в ночь на 28 декабря неизвестный поджег принадлежащее фирме модульное здание.

Ранее в районе ВДНХ в Москве загорелся рейсовый автобус.

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