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Россиянин устроил поджог на работе из-за маленькой зарплаты

В Ленобласти мужчина устроил пожар на работе из-за маленькой зарплаты
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Global Look Press

В Кингисеппском районе Ленобласти работник производственной базы остался недоволен зарплатой и устроил поджог. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Леной области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился начальник производственной базы в деревне Новопятницкое. Мужчина сообщил, что в ночь на 28 декабря неизвестный поджег принадлежащее фирме модульное здание. Огонь уничтожил фасад постройки, на месте происшествия была обнаружена пустая бутылка из-под средства для розжига. Ущерб компания оценила в 329 тысяч рублей.

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать спустя несколько часов, им оказался 33-летний бывший работник фирмы. Мужчина остался недоволен маленькой зарплатой и решил отомстить работодателю. Возбуждено уголовное дело, поджигателю может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске мужчина с топором разгромил отделение банка. Он ворвался в помещение и стал ломать оргтехнику и мебель. При этом мужчина, по словам свидетелей, разговаривал с кем-то по видеосвязи. Люди во время нападения не пострадали. Росгвардейцы задержали злоумышленника на улице, он госпитализирован.

Ранее россиянин остался без премии и разгромил офис работодателя.

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