Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане уточнили данные о ЧП с самолетом из Баку 30 декабря

Самолет из Баку, получивший повреждения в Актау, оказался бизнес-джетом
close
Телеграм-канал Tengrinews.kz

Комитет гражданской авиации Казахстана уточнил, что получивший повреждение носовой стойки после посадки 30 декабря в Актау самолет из Баку является бизнес-джетом и принадлежит азербайджанской компании ASG Business Aviation. Об этом пишет казахстанский портал Tengrinews.

«Произвело посадку воздушное судно G450 авиакомпании ASG Business Aviation LLC», — сообщили там.

В комитете отметили, что несмотря на посадку в штатном режиме, при развороте на взлетно-посадочной полосе экипаж испытывал проблемы с управлением носовой стойкой шасси.

«Был вызван аэродромный буксировочный тягач. Судно отбуксировано на место стоянки», — добавили в комитете.

30 декабря сообщалось, что в аэропорту казахстанского Актау произошел очередной авиаинцидент с прилетевшим из азербайджанского Баку самолетом.

25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау.

Ранее Алиев заявил, что повреждения, полученные разбившимся самолетом, были вызваны обстрелом с земли.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами