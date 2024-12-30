В Казахстане уточнили данные о ЧП с самолетом из Баку 30 декабря

Самолет из Баку, получивший повреждения в Актау, оказался бизнес-джетом

Комитет гражданской авиации Казахстана уточнил, что получивший повреждение носовой стойки после посадки 30 декабря в Актау самолет из Баку является бизнес-джетом и принадлежит азербайджанской компании ASG Business Aviation. Об этом пишет казахстанский портал Tengrinews.

«Произвело посадку воздушное судно G450 авиакомпании ASG Business Aviation LLC», — сообщили там.

В комитете отметили, что несмотря на посадку в штатном режиме, при развороте на взлетно-посадочной полосе экипаж испытывал проблемы с управлением носовой стойкой шасси.

«Был вызван аэродромный буксировочный тягач. Судно отбуксировано на место стоянки», — добавили в комитете.

30 декабря сообщалось, что в аэропорту казахстанского Актау произошел очередной авиаинцидент с прилетевшим из азербайджанского Баку самолетом.

25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау.

Ранее Алиев заявил, что повреждения, полученные разбившимся самолетом, были вызваны обстрелом с земли.