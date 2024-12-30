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В Сербии обвинили экс-министра и 12 человек в связи с ЧП в Нови-Саде

Прокуратура Сербии: экс-министра и 12 человек обвиняют в связи с ЧП в Нови-Саде
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Высшая прокуратура Сербии обвинила бывшего министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и еще 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против 13 обвиняемых: бывшей исполняющей обязанности гендиректора «Инфраструктура Железных дорог Сербии» Е.Т. (Елены Танаскович. — «Газета.Ru»), экс-министра строительства транспорта и инфраструктуры Г.В. (Горана Весича. — «Газета.Ru») ... по обоснованному подозрению в совершении тяжкого преступления против общей безопасности», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел 1 ноября. Экс-министра Весича вместе с еще несколькими лицами задержали в конце ноября, но отпустили спустя несколько дней. При этом бывший чиновник оставался под следствием.

До этого участники акции протеста после ЧП на вокзале в Нови-Саде разлили перед зданием городского собрания (скупщиной) красную краску, символизирующую кровь. В шествии по улицам Нови-Сада приняли участие сотни горожан, движение транспорта частично перекрывалось.

Днем 1 ноября козырек из стекла, металла и бетона над входной дверью в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде обвалился. При этом пострадали несколько десятков человек.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Сад.

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