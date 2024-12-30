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В Белоруссии заочно приговорили стендап-комика Славу Комиссаренко

В Минске комика Славу Комиссаренко заочно приговорили к 6 годам лишения свободы
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Слава Комиссаренко/YouTube

Суд в Минске заочно вынес приговор стендап-комику Славе Комиссаренко по делу об оскорблении и клевете в отношении президента страны Александра Лукашенко. Об этом пишет БелТА.

Дело рассматривали в порядке специального производства. Помимо клеветы и оскорблений президента, Комиссаренко признали виновным в совершении преступлений по статье «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».

Комика приговорили к шести годам лишения свободы.

В ноябре 2023 года полиция сорвала концерт комика в Чехии. Комик завершил концерт шуткой, после чего сотрудники правоохранительных органов попросили зрителей как можно скорее покинуть помещение.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. Тогда же ему запретили выступать на родине.

Ранее живший в Турции российский комик Расул Чабдаров рассказал, почему решил вернуться домой.

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