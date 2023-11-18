Полиция сорвала концерт Славы Комиссаренко в Чехии

Полицейские приехали на концерт стендап-комика Славы Комиссаренко в чешском городе Брно спустя час после начала. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на местного блогера Кирилла Корупаева.

По словам мужчины, юморист вел концерт на протяжении часа, когда его пригласили пройти за сцену. Комиссаренко пробыл там некоторое время, после чего вернулся и сообщил, что до конца выступления осталось несколько минут. Комик завершил концерт шуткой, после чего сотрудники правоохранительных органов попросили зрителей как можно скорее покинуть помещение.

«После этого завершается концерт, все уходят, и секьюрити начинают быстренько всех расчищать. На выходе у входа в клуб оказалось несколько автозаков и пара ментовских машин с чешской полицией», — сообщила очевидица происходящего.

Отмечается, что возле дверей концертного зала стояли полицейские машины, а сами силовики даже вломились в женский туалет с требованием как можно скорее выйти из здания. Сам Комиссаренко пока никак не прокомментировал ситуацию.

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