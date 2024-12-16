Живший в Турции российский комик рассказал, почему решил вернуться домой

Популярный российский юморист Расул Чабдаров, который проживал в Турции, объяснил свое возвращение на родину. Подробностями он поделился в подкасте комика Ивана Абрамова, доступном во «ВКонтакте».

В ходе подкаста юморист вспомнил, как в юности жил в Турции и работал в туристической сфере.

«Я начал видеть взрослых мужчин, которые уже лет 10-15 работают так, ничего не меняется вообще, и я думаю: я не хочу быть этим обгоревшим мужчиной», — поделился Чабдаров.

При этом юморист отметил, что за туристический сезон зарабатывал около $10 тысяч, или около 1,04 миллиона рублей по текущему курсу.

Также Чабдаров рассказал, что, несмотря на плюсы работы, он «чувствовал себя гастарбайтером» в Турции. И однажды понял, что его страна — это Россия, в результате чего принял решение вернуться на родину.

В сентябре комик рассказал о своем путешествии в США и после возвращения домой заявил, что испытал «токсикоз» от американского общества. Чабдаров раскрыл, что посетил Лос-Анджелес и в какой-то момент его начала раздражать излишняя приветливость местных жителей.

Ранее белорусский юморист Слава Комиссаренко сравнил жизнь в Турции с хаосом.