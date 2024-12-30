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В МЧС назвали опасные виды декора для елки

МЧС РФ: следует избегать ваты и легковоспламеняющихся материалов на елках
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Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

В МЧС посоветовали россиянам избегать использования ваты и легковоспламеняющихся материалов при украшении елок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

Как отметил собеседник агентства, украшенная новогодняя елка должна дарить радость, но не становиться причиной возгорания.

Он также добавил, что елку необходимо устанавливать вдалеке от штор, стен и потолка.

До этого проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования сообщал, что многие россияне советовались с нейросетью, решая, как им украсить дом к Новому году – в этом признался каждый десятый участник соответствующего опроса. В соцсетях вдохновение черпают и изучают тренды 42% респондентов.

Более 10% опрошенных рассказали, что нейросеть помогает им придумывать необычные идеи для украшения дома.

Всей семьей наряжают елку и украшают комнаты 27,4% респондентов, ориентируясь на вкусы каждого члена семьи.

Россиянам ранее объяснили, как выбрать безопасные украшения к Новому году.

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