Россияне рассказали, где черпают вдохновение для украшения дома к Новому году

Каждый десятый россиянин советовался с ИИ по украшению дома к Новому году

Многие россияне советовались с нейросетью, решая, как им украсить дом к Новому году – в этом признался каждый десятый участник соответствующего опроса. В соцсетях вдохновение черпают и изучают тренды 42% респондентов, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования.

Более 10% опрошенных рассказали, что нейросеть помогает им придумывать необычные идеи для украшения дома. Из тех, кто черпает идеи из соцсетей, 50% назвали Pinterest, Telegram и другие площадки. Еще 26,6% заявили, что уже устали от однообразных бантов и гирлянд, поэтому украшают дом в соответствии со своими идеями. Столько же человек считают, что единой стилистике в декоре следовать необязательно.

Всей семьей наряжают елку и украшают комнаты 27,4% респондентов, ориентируясь на вкусы каждого члена семьи.

Абсолютное большинство участников опроса сообщили, что не экономят на новогодних украшениях (более 80%). Половина опрошенных на эти цели тратит от одной до пяти тысяч рублей, менее тысячи выделяют 23% опрошенных. От пяти до десяти тыс. рублей на декор тратят 19% респондентов и только 12% рассказали, что готовы отдать на это более десяти тыс. рублей.

В исследовании застройщика «Девелопмент-Юг» и Яндекс Взгляд приняли участие 110 тыс. человек.

Напомним, эксперты до этого назвали распространенной ошибкой при подготовке дома к Новому году украшение только елки, в то время как остальное пространство остается без внимания. Для создания гармоничной атмосферы они советуют лучше продумать декор для разных зон, а также подбирать украшения с учетом гаммы интерьера, чтобы не было визуального дисбаланса.

Россиянам ранее объяснили, как выбрать безопасные украшения к Новому году.